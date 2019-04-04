يوناميد تدعم تدريب قضاة محامين ووكلاء نيابة بشمال دارفور

نفذ الجهاز القضائي بولاية شمال دارفور، وإدارة التدريب بالسلطة القضائية، بالتعاون مع البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور، يوناميد، ومنظمة الـ UNDP ورشتين تدريبيتين الأولى بعنوان الجريمة المنظمة والثانية بعنوان التدريب الحقلي للقوانين حيث استهدفت القضاة والمحامين ووكلاء النيابة والشرطة.

وتحدث رئيس الجهاز القضائي بالولاية، خلال الجلسة الافتتاحية، سمير محمد السيد، حيث ثمن دور إدارة التدريب بالسلطة القضائية في تبنيها لهذه الدورات من أجل رفع قدرات منسوبي السلطة القضائية، كما شكر يوناميد قسم حقوق الإنسان و الUNDP لدعمهم وتمويلهم للورشة الأولى داعيا إلى مزيد من التعاون في المستقبل.