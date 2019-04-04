مقتل 10 أشخاص فى محاولة للسطو على أحد البنوك بالبرازيل

أعلنت الشرطة فى البرازيل مصرع 10 أشخاص فى تبادل لإطلاق النار بين قواتها ومجموعة من اللصوص حاولوا السطو على أحد البنوك. ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، عن قائد الشرطة ماريو ألفيس دا سيلفا قوله " إن الحادث وقع فى مدينة "جواراريما"، مشيرا إلى عدم سقوط قتلى فى صفوف قوات الشرطة.

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