الأسد: ما يحدث في فنزويلا يذكر بالأحداث في سوريا

ووفقا للمكتب الصحفي للرئيس السوري: "أصبحت سياسات عدد من الدول الغربية، التي تقودها الولايات المتحدة فيما يتعلق بما يحدث في فنزويلا وتدخلها الشديد في شؤونها الداخلية، فضلاً عن العقوبات والحصار المفروض على البلاد، منهجية مستهدفة لهذه البلدان ضد كل من يختلفون مع سياساتهم".
وأضاف الأسد: "ما يحدث في فنزويلا يشبه الأحداث في سوريا، وهدفها هو الهيمنة على الدول والاستيلاء على قراراتها السيادية بما يخالف القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تحترم سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير المصير".
ويقوم أرياسا بزيارة رسمية إلى دمشق في جولة إقليمي، زار خلالها تركيا ولبنان. وعقد في وقت سابق من اليوم مؤتمرا صحفيا مع نظيره السوري وليد المعلم.
وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وحذت حذوه في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من دول أوروبا. وتحدث الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن محاولة انقلاب في بلاده، واصفاً غوايدو بأنه دمية بيد الولايات المتحدة. وأكدت دول عدة، منها روسيا وإيران والصين وسوريا وتركيا، دعمها لمادورو.
وقال الرئيس السوري، بشار الأسد، في بيان، إن سياسات بعض الدول الغربية، التي تقودها الولايات المتحدة، فيما يتعلق بما يحدث في فنزويلا، وتدخلها الوقح في شؤونها الداخلية، وكذلك العقوبات والحظر المفروض على البلاد، أصبحت هي الطريقة المعتادة لوضع الضغط على الدول التي لا تتفق مع جدول أعمالها.
وأكد "الأسد": "ما يحدث في فنزويلا يشبه الأحداث في سوريا؛ هدفهم - الولايات المتحدة وحلفائها - هو الهيمنة على البلدان والاستيلاء على سيادتها في انتهاك للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وكان قد أشار السفير الفنزويلي في سوريا خوسيه جريجوريو بيومورجي موزاييف، إلى أن الأزمة في بلد أمريكا اللاتينية كانت مماثلة للوضع في سوريا في عام 2011.
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