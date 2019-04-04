عبر "تويتر".. "روتانا" تروج لحفل ماجد المهندس وأسماء لمنور

روجت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات لحفل الفنان ماجد المهندس، والفنانة أسماء لمنور، والذي سيبدأ خلال ساعات قليلة من الأن بالرياض. ونشرت ركة روتانا عبر حسابها الرسمي بتويتر، صورة لهما مع تعليق: " ساعات قليلة وبتسمعون أجمل أغاني البرنس ماجد المهندس والنجمة أسماء لمنور لايف بالرياض /فندق فورسيزونز".



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