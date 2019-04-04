مواكب هادرة تجوب شوارع العاصمة تطالب برحيل النظام

خرج المئات من مواطني العاصمة السودانية في مواكب هادرة بكل من حي الضباط، جبرة،الكلاكله ،السلمة، الشجرة، سوبا الحلة

كما انطلق موكب بري وموكب أبو آدم وموكب حي البصاولة بمنطقة الكلاكلة بالعاصمة الخرطوم مطالبة برحيل النظام وتلبية لدعوة القوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير ويشهد السودان منذ 19 من ديسمبر / كانون الأول احتجاجات تحولت إلى أكبر تهديد لحكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ ثلاثة عقود. واندلعت الاحتجاجات بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، بينما تعاني البلد من نقص حاد في العملات الأجنبية وتضخم بنسبة 70 في المئة.

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