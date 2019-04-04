مدافع يوفنتوس: تعليقاتى بشأن العنصرية ضد كين أسىء فهمها

أكد ليوناردو بونوتشى، مدافع يوفنتوس ، إن تعليقاته بشأن زميله مويس كين وتحميله بعض المسؤولية للهتافات العنصرية التى تعرض لها أمام كاليارى فى الدورى الإيطالى لكرة القدم الثلاثاء الماضى أسيء فهمها.

وتعرض بونوتشى للانتقاد من العديد من اللاعبين عقب قوله إن كين يتحمل 50 بالمئة من هذه الواقعة وجماهير كاليارى 50 بالمئة.

وقال الدولى الإيطالى عبر تطبيق "انستجرام" اليوم الخميس، "أدليت بتصريحات عقب انتهاء المباراة مباشرة وكلماتى أسيء فهمها تماما ربما بسبب أنى كنت متعجلا للغاية فى الطريقة التى عبرت بها عن أفكارى، ساعات وسنوات ليست كافية للحديث عن هذا الموضوع، أدين بشدة كافة أشكال العنصرية والتمييز، هذه الانتهاكات غير مقبولة على الإطلاق وهذا أمر مفروغ منه ولا يجب أن يساء فهمه".

ووقف كين، الذى تعرض لهتافات عنصرية طوال المباراة، أمام جماهير كاليارى خلف المرمى عقبت تسجيله الهدف الثانى فى الفوز 2-صفر وفتح ذراعيه.

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وردت جماهير كاليارى على ذلك بإطلاق إهانات عنصرية منها أصوات تشبه أصوات القردة ضد كين، واعتبر مشجعون هذا الرد بمثابة طريقة لإزعاج لاعب منافس بغض النظر عن عرقه.

وقال بونوتشى حينها إن كين كان ينبغى عليه الاحتفال مع زملائه بالهدف، وهى تصريحات أثارت رحيم سترلينج مهاجم منتخب إنجلترا ومانشستر سيتى وعلق قائلا، "كل ما يمكن أن تفعله الآن هو أن تضحك".

وقال يايا توريه لاعب الوسط السابق لبرشلونة ومانشستر سيتى، إنه لا يمكن تصديق حدوث مثل هذه الأفعال فى 2019، وقال لاعب ساحل العاج فى مؤتمر فى لندن، "زميل فى الفريق.. يقول للاعب يجب الا تفعل ذلك، هذا مخز، الناس بحاجة للتعامل مع هذه الامور بجدية، شعرت بالصدمة عندما شاهدت ذلك".