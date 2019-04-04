أطباء مستشفى زالنجي قد يدخلوا في إضراب مفتوح عن العمل

دخل الأطباء والكوادر الطبية بمستشفى زالنجي لهم في إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة احتجاجاً على تأخر رواتب وسوء الخدمات في سكن الأطباء. وقال شاهد عيان، إن "الأطباء يئسوا من الاستجابة لمطالبهم الشفهية للإدارة المستشفى"، مضيفاً: "تتمثل المطالب في صرف الرواتب في مواعيدها الشهرية وصرف الحوافز وصرف النسبة المئوية للعمال المعمل والأشعة والموجات من إيراد الفحوصات الشهرية بجانب تحسين الميس من حيث الوجبة والتأثيث". وأضاف الشاهد، أن بعض الأطباء لم يصرفوا مرتبات شهر فبراير وحوافز 3 أشهر مضتت. وأمهلت الكوادر الطبية إدارة المستشفى مدة 24 ساعة لمعالجة المشكلة التي أدت إلى الإضراب وإذا لم تسجب في الفترة المحددة سيعلن الأطباء الدخول في إضراب مفتوح عن العمل.

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