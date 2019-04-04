د. فيصل يصل جنوب كردفان للمشاركة في الإحتفال باليوم العالمي للتوعية والمساعدة في مكافحة الألغام

وصل مدينة كادوقلي حاضرة ولاية جنوب كردفان مساعد رئيس الجمهورية مسؤول ملف السلام الدكتور فيصل حسن إبراهيم للمشاركة في برنامج الإحتفال باليوم العالمي للتوعية والمساعدة في مكافحة الألغام وتسليم المناطق الخطرة المسجلة بمدينة أبو كرشولا بولاية جنوب كردفان خالية من الألغام ومخلفات الحرب. والذي يأتي تحت شعار " معا نحو سودان خال من الألغام".

وكان في إستقباله بمطار كادوقلي الفريق أحمد إبراهيم مفضل والي ولاية جنوب كردفان وأعضاء حكومته والفعاليات السياسية والمجتمعية بالولاية.

و يرافق مساعد رئيس الجمهورية في زيارته للولاية كل من وزير الدولة بوزارة الدفاع الفريق أول ركن عصام الدين مبارك حبيب الله ، واللواء الركن صلاح الدين عبد الرحيم محمد حماد قائد سلاح المهندسين ، والاستاذ احمد محمد أدم مفوض عام العون الإنساني.