معتمد هيا يقف على برنامج الأختصاصي الزائر بالمستشفى

درج القطاع الصحي بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية البحر الأحمر على إنفاذ برنامج الأختصاصي الزائر بكل محليات الولاية برعاية كريمة والي الولاية اللواء ركن مصطفى محمد نور وإشراف مدير عام قطاع الصحة دكتور الفاتح ربيع عبدالله والذي يحتوي أطباء علي النحو التالي أختصاصي القلب ، الباطنية،الأطفال ، الجراحة ، الأمراض الجلدية والتناسلية ،الجهاز التنفسي و النساء والتوليد.

واعرب المعتمد ،عن شكره للصحة لقيام مثل هذه المبادرات التي تخفف الصرف عن كاهل المواطن وأكد برنامج الأختصاصي الزائر واحد من البرامج الهادفة والتي تعالج كثير من المرضى خلال يوم واحد وفي مجالات مختلفة .

وأكد، اهتمام الحكومة ممثلة في الوزارة بالشرائح الفقيرة التي يصعب عليها السفر لرئاسة الولاية.

وقال مدير الطب العلاجي دكتور محمد عبد القادر، إن برنامج الأختصاصي الزائر متواصل بشكل دوري لكل محليات الولاية وشكر محلية هيا وخاصة إدارة مستشفى هيا للحوادث والطوارئ للإعداد والتنظيم الجيد وإيصال المعلومة مما انعكس سينعكس في علاج أكبر قدر من مواطني المحلية