أشعل موقعة الذهاب .. الكوكي : جئنا الى سوسه للإنتصار

أكد المدير الفني للهلال نبيل الكوكي، ان مباراة فريقه امام النجم الرياضي الساحلي بربع نهائي كاس الأتحاد الافريقي، لن تكون سهله على الطرفين.

وقال الكوكي : جئنا إلى تونس مبكرا من أجل الإعداد الكافي وتفادي إرهاق السفر بسبب الرحله الطويله.

واضاف: مباراة النجمه صعبه ولكن منذ مجيئنا الى تونس هدفنا واحد وهو تحقيق الأنتصار الذي سيتحقق بجهد وعزيمة الاعبين.

وعن فرص تأهل الهلال وتخطيه للنجم قال الكوكي : الفرص متساويه بنسبة 50% للهلال وكذلك للنجم، سنقدم كل ما نملك للتأهل لنصف نهائي البطولة ..

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