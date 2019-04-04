مصرع اربعة اشخاص في حادث مروري بطريق مدني القضارف…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقى أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون، نتيجة حادث على طريق مدني القضارف بالقرب من منطقة الملكية شرق ود مدني إثر اصطدام بص سياحي في طريقه الى القضارف مع عربة بوكس دبل كاب قادمة من منطقة الشبارقة في طريقها الى ود مدني.

وتعود تفاصيل الحادث طبقا لافادات شهود عيان، إلى أن سائق البص حاول تخطي عربة امجاد ونتيجة للسرعة الزائدة اصطدم بالعربة بوكس القادمة في الاتجاه المعاكس، ثم اصطدم بعربة أمجاد من الخلف ليتوفى في الحال أربعة أشخاص من العربة البوكس، وأصيب ثلاثة آخرون إصابات متفاوتة نقلوا على إثرها لمستشفى الاصابات بشرق النيل حنتوب، وفور وقوع الحادث هبت شرطة المرور بالجزيرة وقامت باجراء اللازم.