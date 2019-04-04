شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ رفض الكاف طلب الهلال باداء مباراة الساحلي مساءاً .

@ وفقاً لتقارير المراقبين فإن اضاءة استاد الهلال اقل من 70% !!

@ استادات افريقيا تعج بمباريات المساء واستاد الهلال وحده المحروم منها !! .

@ منذ مشاركته في اول بطولة انديه (1966) ظل الهلال يلاعب ضيوفه مساءاً .

@ لاول مره في تاريخ هلال القرن يخرج استاده من دائرة الصلاحيه .

@ اضاءه 30% تعني اقل من اضاءه موقف كركر .

@ احسن كردنه وهو يتبرع بابراج الهلال لمقابر امدرمان .

@ كردنه اصاب وذهب باضاءه الاستاد لمكانها المناسب .

@ نعم انها صالحه للمقابر لا الاستادات .

@ منذ اول يوم قلنا ابراج كردنه لا تصلح للاستادات .

@ ابراج الاستادات كشافاتها مصوبه في اتجاه واحد (الملعب) اما الاضاءه الدائريه فلمواقف المواصلات والميادين العامه والحدائق ونحو ذلك .

@ مليارات الهلال اُهدرت في عمليات فاسده .

@ عموماً لن نستغرب من سوء عمل كان يشرف عليه الفرحان (كان مسئولاً عن منشئات الهلال) !!

@ اين المستشار الهندسي الذي يتقاضى مئات الملايين ان لم يكن المليارات !!

@ اين نيابة المال العام مما يحدث بالهلال !!

@ اقول نيابة المال العام ولا اقول المفوضيه .

@ موقف مفوضية الفاتح معلوم لشعب الهلال .

@ عيوب الجوهره ظهرت مبكراً .

@ الانجاز الوحيد للكاردينال طلع اي كلام .



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كانت هذه تفاصيل خبر ابــراج الكاردينال ونيابه المال العام.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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