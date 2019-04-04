- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• لم ينجح هلال التبلدي استغلال انهيار الوصيف عقب الخروج العربي بسبب (الفار).
• وأهدر رفاق (الغزال) فوزا تاريخيا جديدا عقب الوصيف بملعبه وأمام جماهيره.
• قلنا جديدا عشان قبل كدا هلال الابيض هزم الوصيف على ارضه بخماسية تاريخية.
• ازرق التبلدي كان يستحق الفوز بخماسية على الأقل من واقع الاختلاف الكبير في المستوى الفني بين الجانبين.
• الانهيار كان واضحا على الوصيف منذ مباراة سوسة .. وهذا الانهيار اكتمل في مباراة (الفار).
• لم يجد دفاع الوصيف حلاً سوى استعمال العنف مع هجوم هلال الابيض.
• بس في حاجة مهمة حصلت في مباراة التبلدي.
• وين (الفار) الشاهد على الخروج الحزين من البطولة العربية وضياع حلم الحصول على الدولارات.
• (هدف) التبلدي في الزمن القاتل كان عايز ليهو (فار) يشوف لينا الحاصل شنو.
• ولا شكلوا (الفار) حرد بعد الطيران التونسي.
• وقام اتعزز (الفار).
• واحد صاحبنا هلالابي متعصب شديد كنت حكيت عنو قبل كدا.
• تاني ضرب لي وقال ما عندنا مباراة قريبة مع الوصيف بعد العودة من تونس.
• قلت ليهو انتظر قرعة دوري النخبة .. نشوف البحصل شنو.
• الاحد قريب.
• واذا القرعة ما حددت مواجهة مبكرا مع الوصيف.
• تاني مافي حل غير مباراة ودية.
• الهلالابي المتعصب دا قال لي ما عايزين ودية.
• (مباراة رسمية بس).
• والله الهلالاب ديل صعبين خلاص.
• ختاماً .. رسالة للوصيف .. الدوري لسه ما بدأ .. ح تمشوا وين من الشعلة وأمبومبو.
كانت هذه تفاصيل خبر (قون) التبلدي كان عايز ليهو (فار) ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.