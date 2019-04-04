(قون) التبلدي كان عايز ليهو (فار) ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• لم ينجح هلال التبلدي استغلال انهيار الوصيف عقب الخروج العربي بسبب (الفار).

• وأهدر رفاق (الغزال) فوزا تاريخيا جديدا عقب الوصيف بملعبه وأمام جماهيره.

• قلنا جديدا عشان قبل كدا هلال الابيض هزم الوصيف على ارضه بخماسية تاريخية.

• ازرق التبلدي كان يستحق الفوز بخماسية على الأقل من واقع الاختلاف الكبير في المستوى الفني بين الجانبين.

• الانهيار كان واضحا على الوصيف منذ مباراة سوسة .. وهذا الانهيار اكتمل في مباراة (الفار).

• لم يجد دفاع الوصيف حلاً سوى استعمال العنف مع هجوم هلال الابيض.

• بس في حاجة مهمة حصلت في مباراة التبلدي.

• وين (الفار) الشاهد على الخروج الحزين من البطولة العربية وضياع حلم الحصول على الدولارات.

• (هدف) التبلدي في الزمن القاتل كان عايز ليهو (فار) يشوف لينا الحاصل شنو.

• ولا شكلوا (الفار) حرد بعد الطيران التونسي.

• وقام اتعزز (الفار).

• واحد صاحبنا هلالابي متعصب شديد كنت حكيت عنو قبل كدا.

• تاني ضرب لي وقال ما عندنا مباراة قريبة مع الوصيف بعد العودة من تونس.

• قلت ليهو انتظر قرعة دوري النخبة .. نشوف البحصل شنو.

• الاحد قريب.

• واذا القرعة ما حددت مواجهة مبكرا مع الوصيف.

• تاني مافي حل غير مباراة ودية.

• الهلالابي المتعصب دا قال لي ما عايزين ودية.

• (مباراة رسمية بس).

• والله الهلالاب ديل صعبين خلاص.

• ختاماً .. رسالة للوصيف .. الدوري لسه ما بدأ .. ح تمشوا وين من الشعلة وأمبومبو.