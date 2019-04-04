من هنا نبدأ.. بقلم عبد اللطيف البوني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

لا يختلف اثنان في أن بلادنا تحيط بها أزمة خانقة وتعاني انسداداً في كافة الصعد فمفردات الأزمة متداخلة تأخذ بتلابيب بعضها البعض فالأزمة الاقتصادية نابعة من أزمة سياسية والسياسية جذرها اقتصادي لدرجة يخيل إليك أن الشغلانة دائرية ليس لها رأس تبدأ به وليس لها ضنباً تمسك به فتصبح أمامها محتاراً ولن تعرف لها حلاً مثل شملة ود كنيش (تلاتية وقدها رباعي) فإذا غطت الرأس تكشف الأرجل وإذا غطت الأرجل تكشف الرأس. ولكن مع ذلك نحن مطالبون بعدم الاستسلام وعلينا مقاومة هذه الأزمة مهما كانت خانقة فطالما حبا الله بلادنا بخيرات وفيرة ومصادر رزق مطمورة يندر أن يكون لها مثيلاً وحبا الله بلادنا بعقول قادرة على تطويع الظروف والأهم من ذلك المتاهة التي نحن فيها لم تكن بفعل كائنات غير مرئية ولا كوارث طبيعية إنما بما كسبت أيدي بعضنا وأمام ناظرنا، لذلك يتوجب علينا التحلي بالأمل والسعي للخروج من المأزق فدول غيرنا وصلت لحضيض أعمق مما وصلنا إليه ولكن قيض الله لها من بنيها من قام بانتشالها وهاهي اليوم تفرهد وتزدهر وكأنها لم تذق طعم المسغبة والتوهان وقلة الحيلة.

(2)

مهما قلنا بدائرية الأزمة وكتلتها الصماء فإننا مطالبون بتفكيكها وقطع دائرتها والإمساك برأس لها وإجراء الجراحات عليه ثم الانتقال إلى بقية أجزاء الجسم لتمضي الأمور في خط مستقيم، فالنبدأ بالأزمة الاقتصادية ونفككها وسنجدها الآن تتمظهر في تردي قيمة العملة وانعدام السيولة والعلاقة بينهما جدلية أي متداخلة وكلاهما بفعل فاعل سواء كان مخرباً عديل أو واضع سياسات (اشتر) لا يقدر المضرة أو يريد خدمة فئة معينة أو ليست لديه المعرفة. راعي الضأن في الخلاء يعرف عجز الموازنة البالغ ستة مليارات دولار وهذا العجز ناتج من أن البلاد تستورد أكثر مما تصدر علماً بأن منتجاتها القابلة للتصدير ما تديك الدرب والسوق العالمي في حاجة لها بينما يمكنها تقليل الاستيراد إلى النصف دون أن تتأثر عجلة الإنتاج فلماذا لم تفعل ذلك؟، الحكومة كما قال الدكتور خالد التيجاني عارفة المرض وعارفة الحل و(فايت أضانا) لكنها شايفة الأولوية في حاجة تانية، والحكومة التي أشار إليها خالد هي متخذ القرار أي واضع السياسة فهل نترك – نحن الشعب – هذا المتخذ وذاك الواضع يفعل بالبلاد كما يشاء وسفينتها تغرق ونحن على متنها؟

(3)

السيد محمد طاهر إيلا رئيس الوزراء في الأيام القليلة التي أمضاها في سدة الحكم اختار إصلاح جهاز الدولة كأولوية فأعمل سيفه البتار في قطع رؤوس المؤسسات والشركات الموازية للوزارات وأطاح برؤوس مديري مؤسسات يرى أنهم لا يتناسبون والمرحلة الجديدة وحصد إيلا إعجاباً مقدراً فالشعب متشوق (لمن يكتل الكديسة) لأنه عاشر حكومات مشلولة، ولكن في ذات الأيام التي يمتشق فيها إيلا سيفه؛ الجنيه السوداني يتراجع بصورة غير مسبوقة وفقدان السيولة يتسع يوماً بعد يوم؛ فالجهات التي تتلاعب بالجنيه السوداني معروفة والجهات التي تعيق الصادر معروفة أو بالضرورة يجب أن تكون معروفة للحكومة لأن هذا هو عملها؛ القطن والسمسم والفول السوداني الذي أنتجته البلاد هذا العام ليس له مثيل في الأعوام الماضية، شارع الخرطوم مدني نشاهد فيه يومياً مستوردات يمكن الاستغناء عنها في رمشة عين فلماذا لا يتجه سيف الحكومة البتار إلى تلك البؤر. إنه عدم ترتيب الأولويات؛ إنه وضع السيف في غير موضعه. إنه ليل الأزمة الذي سيطول (غطيني ياصفية وصوتي).