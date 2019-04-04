هارون: لمن تكتم بنطلع ليها ونحمل البندقية أم قديديم قصير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جزم رئيس المؤتمر الوطني المفوض مولانا أحمد هارون ، أن دعوات الإقصاء والكراهية لن تزعجهم ، وقال انه (حراق روح يجب أن تطول لها روحنا والعشم في الزول كبير) ، ولكن قطع بالقول بحسب صحيفة آخر لحظة: (لمن تكتم بنطلع ليها ونحمل البندقية (أم قديديم قصير) .

وذرع هارون لدى مخاطبة أمانة الطلاب بالمركز العام الطمأنينة في نفوس الطلاب ، مخاطباً أيهام (أوعكم يجيكم الإحساس انو الحوار هرشنا ، وما خايفين من المنافسة)، وقال (البجدعكم بحجر أجدعوه بوردة والبسيئ ليكم أحسنوا إليه).

وأضاف أن قطاع الطلاب قادر أن يضع الكراس والقلم ويلبس الأرقط ويشيل البندقية من اجل الدفاع عن الوطن ، ونوه هارون إلى أن حزبه قاتل في الصفوف الأولى أيام الحرب ، وتسأل منو الغيرنا قدم النائب الأول شهيد بجانب وزراء وطلاب .