(قفزة قاقرين) !!.. بقلم عبدالله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[الاستاذ “ابووائل” ارجو شاكرا نشر مقالي المتواضع هذا عبر عمودك (مشاهد رياضية) عن الكابتن “علي قاقرين” كابتن الهلال والفريق القومي ورغم انتمائئ للاحمر الوهاج الا ان هنالك عناصر هلالالبية وموردابية تجبرنا علي احترامها وتقديرها وفي مقدمتهم الكابتن “قاقرين”.

[“حيدر الصديق”او “علي قاقرين”كما يحلو لعشاق المستديرة مناداته هو امدرماني الميلاد والنشأة حيث ولد بحي العرب ومنذ بداياته كان يجمع بين الموهبة والتميز الاكاديمي ويعشق الهلال وتحققت رغبته في الانضمام اليه رغم ان اخيه الاكبر “جعفر قاقرين” كان يلعب بالمريخ ولم يتاثر بذلك سيما وان رغبته في ارتداء شعار الهلال كانت اكبر .

[انضم “علي قاقرين” للهلال واقتحم تشكيلته رغم ان التوليفة الاساسية كانت تضم عمالقة اللاعبين.

[وفق الكابتن “قاقرين” بين الرياضة والدراسة وفي لقاء اذاعي قال (عندما اذهب الي الملعب اكون مع الكورة واشبع رغبتي وعندما اجلس الي الدراسة اترك كل شئ خلفي واركز فقط مع التحصيل الاكاديمي ).

[وفق الكابتن “قاقرين” مع الهلال وقدم الجميل واحترف بنادي النصر السعودي ووفق كذك في مجال الدراسة الجامعية وعمل استاذا بمدارس بحري الثانوية لفترة قبل ان يواصل مشواره التعليمي في الدراسات العليا لينخرط في العمل بالخارجية في السلك الدبلوماسي.

[طاف السفير “قاقرين” معظم دول العالم سواء من خلال رحلاته الكثيرة مع الهلال والمنتخب الوطني او من خلال عمله في السلك الدبلوماسي فكان نعم السفير الشعبي والرسمي.

[وكانت دياره مفتوحة لكل البعثات الرياضية خلال فترة عمله خارج البلاد.

[هذا قليل من كثير في حق الانسان الرائع “قاقرين” الذي يظل الهدف الذي احرزه في شباك المنتخب المصري عالق بالاذهان رغم مرور سنوات طويلة.

[هدف يمكن وصفه بالجميل لكن الاجمل تمثل في طريقة احتفال الكابتن “قاقرين” بقفزة وجدت التحية من الجمهور المتابع للمباراة كما ان تعليق الراحل “بخيت عيساوي” عقب معانقة الكرة لشباك المنتخب المصري (يا سلام علي قاقرين ..عاش السودان ..عاش قاقرين) جعلنا نشعر بالفخر.

[هو هدف يجدد الوطنية في دواخلنا كلما شاهدناه.

[التحية للكابتن “علي قاقرين” ونسال الله ان يطيل في عمره والرحمة والمغفرة للعم “بخيت عيساوي” ودام الوطن شامخ وعزيز.

اخوك المريخابي

احمد عثمان صالح

ام درمان ـ الموردة