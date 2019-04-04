دقنة ينصح البشير بالاكتفاء برئاسة حكومة انتقالية وعدم الترشح مجدداً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نصح رئيس حزب الأمة المتحد المجمد نشاطه بابكر دقنة، رئيس الجمهورية عمر البشير، بعدم الترشح مجدداً والاكتفاء برئاسة حكومة انتقالية لمدة عامين للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة. وجزم دقنة بأن قرار تجميد نشاطه غير قانوني، وقال: “متخذي القرار (10) أعضاء ولا يعرفون أن رئيس الحزب تم انتخابه من قبل المؤتمر العام”، وأضاف قائلاً: (أعضاء الحزب بالولايات رفضوا إبعادي عن الرئاسة)، وأكد أن إعلان الرئيس عدم ترشحه مجدداً بحسب صحيفة الإنتباهة ، في صالح المؤتمر الوطني لأنه سيكون جزءاً من الأحزاب الأخرى. المادة السابقة غضب في المؤتمر الوطني بسبب إقالات إيلا المقالة القادمة إنتشار شرطي كثيف في شوارع العاصمة الخرطوم

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