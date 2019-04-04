الرئيس التونسي يتحدث لأول مرة عن مغادرة أمير قطر القمة

خرج الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن صمته، وعلق للمرة الأولى على انسحاب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من القمة العربية الـ30 التي عقدت في تونس أوائل الأسبوع الجاري.

وقال السبسي، في حوار معه أجرته صحيفة "القدس العربي"، إن "مشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القمة العربية الـ30 التي عقدت في تونس، كانت إكراما من الأمير لتونس، وتلبية للدعوة فقط، مع الاتفاق المسبق على عدم إلقاء خطاب أو مشاركة باجتماعات".

وبيّن السبسي، عند سؤاله عن المشاركة القطرية ومسألة مغادرة أمير قطر، وما أثاره من جدل في الصحف: "يهمني أن أوضح أننا وجهنا دعوة لأمير قطر فلباها إكراما لنا، وقد أعلمنا منذ البداية بأنه لن يشارك في كل الاجتماعات ولن يلقي خطابا".

وأضاف أن "الاتفاق مسبقا بأن حضوره سيقتصر فقط على أخذ الصورة الجماعية وبعدها يغادر"، متابعا: "وهذا ما حصل، فأكرمنا بحضوره وجلوسه في قاعة انعقاد القمة، وأرسل لنا خطاب شكر بعد مغادرته".

وبيّن الرئيس التونسي أنه "حاولت أن أوفر كل أسباب الراحة النفسية والمادية لضيوفنا الكرام، وهذا ما قمنا به".