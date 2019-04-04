مظاهرات بجبرة منادية باسقاط البشير وحكومته

خرج المئات من مواطني جبرة في مظاهرات منادية باسقاط البشير وحكومته استجابة لدعوة قوي اعلان الحرية والتغيير .
ويشهد السودان منذ 19 من ديسمبر / كانون الأول احتجاجات تحولت إلى أكبر تهديد لحكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.
واندلعت الاحتجاجات بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، بينما تعاني البلد من نقص حاد في العملات الأجنبية وتضخم بنسبة 70 في المئة.
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