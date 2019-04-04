البشير يوجه خطاب للامة السودانية الجمعة

يوجه الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ مساء غداً الجمعة؛ من القصر الجمهوري؛ خطابا هاما للأمة السودانية؛ وهو ثان خطاب له خلال شهرين.

وفي الخطاب الذي القاه الرئيس البشير في الثاني والعشرون من فبراير الماضي؛ أعلن فيه حالة الطوارئ في البلاد وحل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.

وقال البشير في خطابه امام البرلمان الاثنين الماضي؛ ان الايام المقبلة ستشهد المزيد من القرارات والتدابير التي تعزز مسار الحوار الوطني.