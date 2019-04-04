جاء ذلك بعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية، الأربعاء، أنها ستعيد فرز الأصوات في عدد من الدوائر الانتخابية في إسطنبول، بعد قبول الاعتراضات.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات التركية، قد قالت إنها ستعيد فرز الأصوات في 8 دوائر انتخابية في إسطنبول، رغم أنها قررت الثلاثاء إلغاء قرارها الخاص بوقف عملية إعادة فرز الأصوات "الباطلة" في عدد من اللجان الانتخابية بـ7 أقضية بولاية إسطنبول، التي يقدر عدد سكانها بحوالي 15 مليون نسمة، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة "أنباء الأناضول".
وتقدم مسؤولون في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بطعون، الثلاثاء، على نتيجة الانتخابات المحلية في جميع الدوائر الانتخابية في مدينتي إسطنبول وأنقرة، بعد أن أظهرت النتائج فوز المعارضة بفارق بسيط في المدينتين، اللتين تعدان أكبر المدن التركية وأهمها في الانتخابات.
وقال رئيس اللجنة سعدي غوفين، الأربعاء، إن إعادة فرز الأصوات سوف تركز في الغالب على "الأصوات الباطلة"، مضيفا أن هذا لم يكن قرارا غير مسبوق.
ويوشك الحزب، الذي يرأسه رجب طيب أردوغان، على فقدان سيطرته على المدينتين، فيما يشكل انتكاسة انتخابية كبرى من شأنها تعقيد خطط الرئيس رجب طيب أردوغان لمواجهة الركود الاقتصادي الذي تتجه إليه البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
كانت هذه تفاصيل خبر مرشح المعارضة بإسطنبول: أتقدم بعشرين ألف صوت بعد إعادة الفرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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