نافع يقلل من مليونية”6″ أبريل

قلل نايفع علي نافع من مليونية 6 ابريل التي دعت لها القوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير قائلا: (كلها يومين وح نشوفها قدر شنو ما تستعجلوا وتجمع المهنيين يعتقد أن هذه الدعوات ستجني إليهم ثماراً)

وسخر نافع قائلا” اليوم كم في شهر ما عندكم صبر كلها يومين وح تشوفو المسيرة قدر شنو ما تستعجلوا”.