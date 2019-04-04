شراكة مجتمعية بين الجمارك والرعاية الاجتماعية الخرطوم

أستقبل سعادة اللواء شرطة د.بشير الطاهر بشير رئيس هيئة الجمارك بمكتبه د. أمل البكرى البيلي وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم ويأتى اللقاء في إطار التعاون والدعم المشترك الذي تقدمه هيئة الجمارك ممثلة في رئيس هيئة الجمارك وتنفيذهم للعديد من برامج المسئولية الاجتماعية لدور الرعاية الاجتماعية والعجزة والمسنين ودار اطفال المايقوما.
د. أمل البيلي أوضحت أن الزيارة تأتي في إطار الشراكة الذكية بين وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم وهيئة الجمارك لما ظلت تقدمه الهيئة من دعم ومساندة لكافة شرائح المجتمع الضعيفة التي تشرف الوزارة عليها وتشمل العديد من البرامج مثل (دار الطفل اليتيم المايقوما ومسجد المدينة ودار المسنات وغيرها من البرامج التي ظلت تقدمه هيئة الجمارك ورعايتها للشرائح الضعيفة ، مشيدة بهيئة الجمارك وقائدها اللواء د. بشير الطاهر راعي هذه البرامج وقروب عزتنا الذين ظلوا على الدوام مساندين لبرامج الوزارة التى تستهدف مختلف فئات المجتمع مضيفة ان الزيارة تم من خلالها الاتفاق علي مزيد من أوجه الدعم والسند والبرامج التي سوف تتم قريبا .
اللواء شرطة د.بشير الطاهر بشير رئيس هيئة الجمارك أشاد بالزيارة التى تأتى مواصلة لبرامج المسئولية الاجتماعية والتعاون الكبير بين هيئة الجمارك ووزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم في المشاريع المجتمعية التي تسهم فيها الجمارك فى دار الايتام و دار الرعاية الاجتماعية ومسجد المدينة الذي تم افتتاحه مؤخراً ، كاشفا عن العديد من البرامج من قبل جمعية القرآن الكريم بالهيئة والتي تتمثل في حلقات التلاوة والدروس ، مؤكدا سعادته لمواصلة الدعم والسند لكل مشاريع وزارة الرعاية الاجتماعية وكشف سعادته عن الدعم الذي سوف يقدمه في اعادة تاهيل وبناء دارالمايقوما .
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