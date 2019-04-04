عدا السودان !!.

*مما تعلمناه زمان أن الفلسفة وليدة الدهشة..

*ومما تعلمناه الآن أن بلادنا وليدة العادة…والتعود…والاعتياد..

*ولولا كتشنر لظل السودان – أعواماً عديدة – على ما كان عليه أيام الخليفة..

*لظل على ما اعتاد عليه الناس من بدائية الحياة…وبؤسها..

*ولظل الناس على اعتقادهم بأن فكتوريا فرَّطت في يونس الدكيم..

*وبأن من يحكم السودان لابد أن يتلقى الوحي في ضريح الإمام..

*وبأن من يأكل في الظلام سيصفعه شيطان (يعوج) فمه..

*ولما كانت هنالك كلية غوردون…ولا دار بريد…ولا قصر رئاسة..

*ولا أي مبانٍ حكومية – على الطراز الحديث – بشارع النيل..

*ولا خطوط سكك حديد…ولا ملاحة بحرية…ولا بواخر نيلية..

*وفارقت بلادنا محطة الرتابة…والكآبة…والـ لا دهشة ؛ طوال فترة حكم الإنجليز..

*ثم عدنا إلى هذه المحطة فور ذهابهم إلى المحطة..

*إلى محطة القطار تشيعهم صيحات (يا غريب يلّا لبلدك…سوق معاك ولدك)..

*وساقوا معهم أولادهم…أدوات الدهشة الحضارية…إلى بلدهم..

*وبقيت لنا بلدنا بلا دهشة…ولا حضارة…ولا نظافة…ولا طموح…ولا (فعل)..

*أو بقيت كذلك إلى حين ؛ بفعل (قوة الدفع الذاتي) القديمة..

*ثم تعطل كل شيء…إلا الذي يقود إلى كراسي السلطة بأي ثمن..

*ولو كان هذا الثمن هو رؤوس…وعظام…ودماء…بعضنا البعض..

*وصارت الدهشة الوحيدة هي مارشات الفجر العسكرية..

*وما بين مارشات وأخرى هدوء…ورتابة…وملل…وتكرار لشعارات جوفاء..

*ونشرات أخبار يعرف الناس تفاصيلها…وتفاصيل تفاصيلها..

*وخطب سياسية لست في حاجة إلى سماعها…لأنك سمعتها قبل أعوام..

*أو بطول سنوات النظام القائم ؛ بكل وعودها…ووعيدها..

*وتقفز الدول من محطة لأخرى…ونحن محلك سر في محطة قطار الإنجليز..

*بل نستقل منها قطار الزمن لنعود إلى أيام حكم الخليفة..

*أيام انحصار كل الهم – والهمم – في كيفية الحفاظ على السلطة بأي ثمن..

*ثم لا (يهم) إن كنا نسير للأمام…أو الخلف…أو نقف في مكاننا..

*بل يمكن للزمن ذاته أن يتوقف…كما توقفت ساعتنا (17) عاماً في محطة البكور..

*فلا أهمية للزمن عندنا…تماماً كما فعل حزب عقائدي البارحة..

*فعدا أنه نفسه حزبٌ ينتمي لحزب خارجي منقرض فهو ما زال يردد كلاماً منقرضاً..

*يقول كلاماً سمعناه منذ (30) عاماً…ثم يردد فيه إلى يومنا هذا..

*وفحواه أنه لن يشارك في أي حوار مع النظام القائم إلا بعد وقوع (الدهشة)..

*أي بعد ذهاب النظام بفعل (مدهش)…علمه عند الله وحده..

*ثم نظل هو…ونحن…والشيوعي…والمهدي…والتاريخ…في انتظار هذه الدهشة..

*ولا أدري لم مُنحت عقولنا جوازات سفر فلسفية لعوالم الدهشة..

*فهي تصلح لكل الأقطار..

*عدا السودان !!.