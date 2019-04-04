إذاعة القرآن.. وعقلك .. والحرب

ونقول للرجل

> أستاذ

الآن متخلفون لأن السلاح الذي يقتلوننا به هو عقلك

> قال: ما يدير الحياة هو أشياء (معلومة بالضرورة).. يعرفها العقل وهذا لا يحتاج إلى شرحك

> والسخرية والسخط أشياء تجعلنا نقول

: بالضرورة؟.. هل أنت تؤمن أنك ابن قاتل (هو أول قاتل في الوجود)؟

> وحين لا يفهم نقول

: (أبناء آدم اثنان كما يقال وواحد منهما قتل الآخر

> فالقتيل/ بالضرورة/ لم يتزوج.. وهو بالتالي لا أبناء له

> وبالضرورة من يتزوج وينجب البشرية هو القاتل

أليس كذلك؟

> بدت عليه الحيرة.. ثم قال

: غريب أن الجملة هذه التي تقول إننا ذرية رجل قاتل كانت جملة تحملها بعض مواقع الشبكة الأسبوع الماضي

> صدفة..!!

> ونقول: لا صدفة.. فالحرب الآن منظمة وهي ما يجعل عقلك يكرع البديهيات.. التي ليست بديهيات

قال: ولكنا بالضرورة أبناء قاتل

> ونقول: لا.. والقرآن والسيرة كلاهما يقول إننا لسنا أبناء قاتل

قال: السيرة؟

> ونقول: عمر رضي الله عنه يقول لعبد الله بن سلام

: هل نحن أبناء قابيل؟

قال: عبدالله

: لا يا أمير المؤمنين

فآدم عليه السلام كان له هابيل وقابيل وشيث

> والناس من ذرية شيث هذا.. قبل الطوفان

> ثم الناس من ذرية نوح بعد الطوفان

> قال: فلو كان الناس من ذرية قابيل كان الأنبياء والرسل من ذرية قاتل

> بينما الله سبحانه يصفي خلقه مرتين

> الأولى جعل الناس من ذرية شيث فقط

> والثانية/ الله العليم الحكيم الذي يعلم أن الناس سوف يظنون أن بعضهم من ذرية قابيل يقول عن نوح عليه السلام ( وجعلنا ذريته هم الباقين).. هم وحدهم

قال التفسير إن من ركب مع نوح لم يبق من أبنائهم أحد

> وإن البشرية اليوم هم ذرية نوح.. فقط.. ونقول للرجل

: هل قلت بديهيات؟!

(2)

> والتصور الذي ينطلق يجعل الإسلام اليوم عاجزاً.. وعاجزاً إلى درجة تجعل الناس (إلى يوم الله هذا) عقولهم تربط الإسلام بالعجز.. وهم يوقنون أن عقولهم تعرف

> وفي جلسة بدار إذاعة القرآن كان الحديث عن الإذاعة (التي تجدد الآن بصورة مدهشة) والحديث يذهب إلى

: كيف هو غسل العقول وإخراجها من تحت المستنقع

> وحديث مؤلم عن العقول وصورة الإسلام (العاجز) فيها يذهب إلى كل شيء

> وإلى الحديث عن مهرجان البقعة (المسرح) الأسبوع الماضي.. و الحديث عن الإسلام والفنون كلاهما يقود إلى تصور هو.. أن الإسلام يجهل المسرح.. السينما.. والفنون.. ويجهل لغة العالم اليوم.. فكيف يحدث الناس

> والإجابة تقفز من صفحة تطل عفواً من مفكرتنا

> الصفحة كنا نجد فيها مشهد المرحوم أحمد علي الإمام في سوريا

> ودكتور أحمد علي الإمام في سوريا كان يذهب للاشتراك في مهرجان مسلسل (عثمان دقنة) وهنا/.. خبثاً أو لسبب آخر/ من يضعون البرنامج كانوا يخصصون محاضرة لدكتور الإمام..

> محاضرة للشيخ (.. وكلمة الشيخ هنا مقصودة) أحمد علي الإمام عن المسرح والسينما

> ونصاب بالذعر ونحن يومها ننظر إلى الفتيات في البنطلونات (وتراش باريس) وهن يزحمن القاعة.

> ودكتور الإمام يصعد المسرح في (جلابية)

> وما نخشاه يقع

> البنات يسخرن (علناً) من الشيخ.. والضحكات والصراخ والتلوي و..

> والقاعة التي لم تسمع كلمة الحمد لله في تاريخها تسمع الشيخ يحمد ويسبح

> ثم ينطلق

> وخمس دقائق.. وضحك مكتوم

> وخمس دقائق وكل أحد يرفع أذنيه ليتحقق مما يسمع والضحك يختفي

> وخمس دقائق ورهبة تغطي الحضور

> وخمس دقائق وإعجاب عارم

> و..والشيخ الذي يتقن خمس لغات يختم محاضرته

> والحضور وقفوا على أقدامهم يصفقون في جنون للشيخ أحمد علي الإمام الذي يقدم حديثاً (اسلامياً) عن الفنون والمسرح بصورة مذهلة..

> مذهلة

> إذاعة القرآن التي تبحث عن لغة تحدث بها الناس نحدث أحد زملائنا عنها.

> ابتداءً من الأسبوع القادم نعود إلى قهوة الشجرة وإلى اسئلة تصل إلى بعض أستاذة السودان في الفيزياء.

> وجدل يجعل من نظرية انيشتاين كيسلر وتوقف الزمن.

> والدخول من الآخرة إلى الدنيا والدخول من الدنيا إلى الآخرة عبر الفيزياء.

> الشواهد من القرآن كتاب العصر واليوم وغداً.

> ونلتقي غداً للحديث عن اسلام من ينقصه حرفاً فقد كفر بالقرآن ومحمد (صلى الله عليه وسلم)

> ونبدأ من غسل عقول كثيرة