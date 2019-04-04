“شيخ الأمين”: ما استمعت إليه من حديث طيب من السيد الرئيس أزال كل ما علق بنفسي

أعلن شيخ الأمين عمر الأمين مساء أمس أن كافة الأسباب التي أدت لخروجه من الوطن قبل قرابة الثلاث سنوات قد انتهت وأنه سيعود للوطن بصفة نهائية لمباشرة عمله الديني والدعوي بمسيده خلال اليومين القادمين .
وكشف الشيخ الأمين، أنه تلقى اتصالاً كريماً أمس من عمر البشير رئيس الجمهورية بمبادرة من السيد أبوهريرة حسين وزير الشباب والرياضة، وقال الشيخ الأمين أن ما أستمع إليه من حديث طيب من رئيس الجمهورية أزال كل ماعلق بنفسه، والأسباب التي أدت لخروجه من الوطن ظ.
وعبر الشيخ الأمين وبحسب صحيفة الدار عن خالص شكره وإمتنانه لأبناء الشعب السوداني داخل وخارج الوطن عامة، ومريديه ومحبيه خاصة، على ما أبدوه من تعاطف ومساندة لقضيته العادلة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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