(محمد بشير) غنى أكثر من (4) ساعات متواصلة في زفاف (نورهان)

ضارباً ربما الرقم القياسي في زمن غناء مطرب في حفل زفاف، بلغ الوقت الذي مكث فيه المطرب الشاب (محمد بشير) “الجدي” في مسرح صالة الريم بالخرطوم نحو (4) ساعات في زفاف مذيعة النيل الأزرق (نورهان نجيب). واحتكر (بشير) حسب صحيفة المجهر، المسرح كل هذا الوقت وكان مغني الحفل الأساسي في الفترة من التاسعة وحتى الحادية عشرة مساء ثم غنى كل الوقت الإضافي من الساعة الحادية عشرة إلى الواحدة من صباح اليوم التالي، ولم تتح الفرصة لكثير من المطربين والمطربات أصدقاء العروس المشاركة بالغناء رغم حضورهم، ومنهم “هدى عربي ووليد زاكي الدين وود راوة” بالإضافة إلى عدد من المغنين الشباب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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