موية رمضان.. إرهاق لأسرة العروس وفرحة لأم العريس

ما أن يقترب شهر شعبان حتى تبدأ أسرة العروس المرتقبة المخطوبة أو التي عقد قرانها ، في إعداد موية رمضان بغرض تقديمها لأسرة العريس كهدايا ، العادة والتي باتت مؤخراً تأخذ طقوساً وأشكالاً مختلفة ، تتفاوت من أسرة لأخرى بدءاً من شراءها وحتى تغليفها ، وأصبحت تقدم الدعوة للأقارب لحضورها والاحتفاء بها .
(موية رمضان) تشمل جميع متطلبات رمضان الأساسية وهي الأواني ، وتضم (جميع الأنواع من الصينية إلى المعلقة) ، ومواد تموينية منها (سكر ، حلو مر ، بلح ، دقيق ، شاي ، لبن ، صلصة ، بصل ، ويكة ، كركدي ، تبلدي ، عرديب ، قمر دين ، تين ، وغيرها) إلى جانب مصحف ، وعدد من السبح الإلكترونية والعادية .
وفي هذا الصدد أستطلعا آخر لحظة عدداً من الأسر حول هذه الظاهرة ، التي أوشكت أن تصبح عادة ، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة فكانت هذه إجاباتهم:
بداية إلتقينا الحاجة آمنة التي وصفت (موية رمضان) بأنها ظاهرة جميلة ، وتعمل على تقوية العلاقة بين أسرتي العريس والعروسة ، مستدلة بذلك قول الرسول الكريم (تهادوا تحابوا) ، وقالت علوية للصحيفة: أن الكثير من النسابة يترقبون رمضان ليعرفوا ماذا أعدت لهم زوجة ابنهم المستقبلية ؟ خاصة وأنها باتت تعتبر نوعاً من التقييم لأسرة العريس ..
أيمان أحمد لم تتفق مع الحاجة علوية وقالت: أن الظاهرة لا تخرج من إطار المفاخرة والبوبار ، التي نهى عنها الدين ، وقالت أنها تشكل عبئاً على الأسر وتكاليف إضافية ، ليست الأسر في حاجة لها ، وتساءلت كيف كانت تصوم اسره العريس قبل خطوبة ابنهم أو عقد قرانه ، حتى ينتظروا من أسرة العروس أن تجلب لهم كل مستلزمات رمضان ، وأضافت أنها ضد هذه الظاهرة ، وتمنت أن تحارب لا أن تأخذ طريقها لأن تصبح عادة .
العروس هند محمد التي تم عقد قرانها قبل أشهر قالت ضاحكة (جيتوني في وجع) ، فأنا الآن أقوم بإعداد موية رمضان لأهل زوجي ، خاصة وأنه مغترب ، يومياً أذهب إلى السوق ومحلات الأواني لاختيار أفخم وأجود الأنواع ، وقالت هذه ظاهرة مرهقة مادياً ومعنوياً ، خصوصاً وان الكثير من الذين يقومون بإعداد موية رمضان يهتمون بتصويرها ورفع هذه الصور في مواقع التواصل ، مما يشكل عبئاً إضافياً في جلب محتويات إضافية ، إلى جانب التزيين وطريقة العرض ، وختمت حديثها بأن تحارب هذه العادة وتحارب الصور .
الخرطوم (آخر لحظة)
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