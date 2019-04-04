الدفاع :يدعو الشعبي للجاهزية القتالية

جدّد النائب الأول لرئيس الجمهورية، وزير الدفاع، الفريق أول عوض بن عوف، ثقة الدولة في قوات الدفاع الشعبي، ودعا إلى إعداد العدة لمقابلة تحديات المرحلة، وتجهيز كتائب الإسناد المدني وإتمام الجاهزية القتالية للتصدي لأي عمل معاد.
وحيّا ابن عوف خلال مخاطبته يوم الأربعاء، الجلسة الختامية لملتقى التدريب والعمليات الأول، الذي أقامته قوات الدفاع الشعبي بمركز دراسات السلام بمعهد الاستخبارات، حيّا شهداء الدفاع الشعبي، وأكد أنها مؤسسة راسخة لها أهداف استراتيجية ستبلغها إن شاء الله بالصدق والمصابرة .
وشدّد بن عوف على أهمية التدريب ودوره في بناء القدرات وتعزيز الثقة بالنفس وصقل المهارات، وترسيخ قيم الانضباط ورفع الروح المعنوية.
ودعا في ذات الوقت إلى ترتيب الأولويات في المرحلة القادمة بالتركيز على تحقيق السلام في مناطق النزاعات المسلحة، وإدامة الاتصال مع الطرف الآخر بحسن المعاملة وطيب الكلم، كما وجّه بتسيير قوافل السلام بالتنسيق مع الجهات المختصة.
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