من هو "شيخ الأمين" الذي دعاه البشير للعودة للبلاد؟ (بروفايل)

في الساعات الماضية، كشفت مصادر إن الرئيس السوداني عمر البشير اتصل على شيخ الأمين عمر الأمين بحضور وزير الشباب والرياضة ابوهريرة حسين.

وقالت لـ"سودان تايمز" أن الرئيس البشير أبلغ شيخ ما حدث كان فتنة تسبب فيها آخرين، لذلك عليه العودة للبلاد وفتح مسجده لتعليم القرآن.

وغادر شيخ الأمين البلاد عقب الإفراج عنه من قبل جهاز الأمن السوداني في عام 2016، وكسرت السلطات مسيده بأمدرمان أثناء إعتقاله، وأعلن شيخ الأمين دعمه للإحتجاجات الداعية لإسقاط النظام وتكفل بعلاج الجرحى. وظهر في فيديو وهو يرد مع حيرانه (تسقط بس، بالواضح مت بالدس)، وتحفظ شيخ الأمين في رده على سؤال حول استجابته لدعوة الرئيس.

ووقتها قال الشيخ الأمين-المتصوف السودانى المثير للجدل- إنه اعتقل لدى الأمن السياسى الإماراتى بتهمة وجود علاقات بينه وبين ضابطين بالمخابرات القطرية، مشيرا إلى أن السلطات الإماراتية أفرجت عنه وألغت إقامته بالدلة، وأنها تعاملت معه تعاملا راقيا طوال فترة الاحتجاز، فى الوقت الذى لم تسأل عنه السفارة السودانية بالإمارات - على حد قوله -.

وقال الشيخ الأمين، إنه يعفو عن من كتبوا عنه، واتهموه بالباطل، واعتبرها ابتلاءات، وأضاف "هى 40 يوما اعتقلت فيها 35 يوما بالإمارات، و5 أيام بالخرطوم، وأنا اعتبرها خلوة"، ولكنه لم يتطرق إلى ملابسات احتجازه بالخرطوم .

Advertisements

تجدر الإشارة، إلى أن المتصوف السودانى المثير للجدل الشيخ الأمين عمر الأمين، قد تم اعتقاله 2016 فى دولة الإمارات العربية المتحدة، بتهم تتعلق بالاحتيال والشعوذة بعد تلقيها بلاغات عديدة ضده من أشخاص ومؤسسات تطالب باعتقاله .

وقد أطلقت السلطات الإماراتية سراحه، بعد احتجازة لأكثر من شهر، ورحلته إلى الخرطوم، وقررت حظر دخوله أراضيها بصورة نهائية، وعقب وصوله مطار الخرطوم تم القبض عليه من قبل السلطات السودانية، وقد تجمع مجموعة من مواطنى أمدرمان عقب صلاة الجمعة الماضية، مطالبين بإغلاق زاوية شيخ الأمين، وإبعاد مريديه عن المكان الذى يتخذونه مقرا لممارسة طقوسهم الدينية حيث ينتهج نهجا غير مألوف لدى الطرق الصوفية، ما قاد الى تسمية الرجل بـ"شيخ الجلكسي، المحايتو بيبسي، وحيرانو جكسي"، فى اشارة الى ان غالبية اتباع ومريديه من الفتيات، مما استدعى تدخل أجهزة الأمن لفض الاشتباكات ومنع وقوع أعمال عنف بالمنطقة واتخذت قرار إغلاق الزاوية.

وفي وقت سابق، تسبب ظهور صور الشيخ السوداني الصوفي المثير للجدل "الأمين عمر الأمين"، علي صدور بعض الفتيات الحسناوات ، في إثارة ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة بعد ظهورهن في أكثر من مكان وهن يرتدين "تي شيرت" ، تم طباعته صور الشيخ الأمين عليه بالألوان ، وهو ما أدي إلي تعرضهن لحملة انتقادات قاسية بسبب جرأتهن وإقدامهن على وضع صور رجل على ملابسهن،لكن الضجة سرعان ما خمدت بعدما ظهرت الأسباب الحقيقية ، لوضع الحسناوات لصور الشيخ الأمين عمر الأمين علي صدورهن .

وأكدت صحيفة النيلين أن الحسناوات ، كن ضمن حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي ، ولان الشيخ "الأمين عمر الأمين " احد رعاة الحملة ، فقد رأت الفتيات الحسناوات وضع صورته علي صدورهن ، خاصة إنهن من مريداته ويواظبن علي حضور جلساته في الزاوية التي أقامها في العاصمة البريطانية لندن .

يذكر أن الشيخ الأمين عمر الأمين ،هو شيخ الطريقة القادرية المكاشفية الصوفية في مدينة ام درمان السودانية ، واضطر إلي مغادرة السودان والإقامة في بعض الدول الأوربية ، ومن بينها بريطانيا وهولندا ، بعد أن تسبب في إثارة الجدل في السودان ، وقام برفع العديد من الدعاوي القضائية ، ضد كل ما يهاجمه علي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام السودانية .