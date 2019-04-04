اعتقالات استباقية لموكب 6 ابريل المليونية

وفى الولاية الشمالية اعتقل جهاز بمدينة دنقلا 5 طلاب من جامعة دنقلا امس الاربعاء وقال احد الطلاب ان قوة من جهاز الامن اقتحمت حرم مجمع السليم امس، واعتقلت 5 طلاب واقتادتهم الى مقرها بالمدينة، وذلك بعد ان رفض الطلاب قرار ادارة الجامعة باستئناف الدراسة ، ودخولهم فى اضراب عن الدراسة منذ يوم الاحد ، تضمانا مع الحراك الشعبى الذى يشهده البلاد ، ورفضا للوضع التعليمى الذى وصفوه بالاليم .
ارتفع عدد المعتقلين بولاية غرب كردفان، فى اطار حملة جمع السلاح ،والقاء القبض على مطلوبين للسلطات فى جرائم سابقة ، والتى انطلقت بالولاية منذ اسبوعين ، ارتفع الى 28 شخصا حتى امس الاربعاء.
وقال شهود عيان من الولاية ، ان القوة المشتركة اعتقلت يوم الثلاثاء 15شخصا، من منطقتى طيبة والمرة بابوزبد ليرتفع عدد المعتقلين بسجن ابوزبد الى 28 شخصا.
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