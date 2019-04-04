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اعتقالات استباقية لموكب 6 ابريل المليونية

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شنت الاجهزة الامنية حملة اعتقالات عشوائية مستبقة لموكب 6 ابريل حيث اعتقل جهاز الامن امس الاربعاء، بمدينة الابيض بولاية شمال كردفان الطالب برعي محمد الحسن من داخل منزلهم بحي كريمة واقتادوه الى مكتبهم بالمدينة.
 واعتبر احد اقارب برعى الاعتقال بانه خطوة استباقية لمواجهة والحد من تظاهرة 4 و6 ابريل بالمدينة وكان جهاز الامن قد اعتقل الدكتور عامر ادم محمد أمين أمانة المهنيين بحزب الأمة القومي بالولاية ، من داخل عيادته بمدينة الابيض منذ اسبوعين، وما زال رهن الاعتقال.


وفى الولاية الشمالية اعتقل جهاز بمدينة دنقلا 5 طلاب من جامعة دنقلا امس الاربعاء وقال احد الطلاب ان قوة من جهاز الامن اقتحمت حرم مجمع السليم امس، واعتقلت 5 طلاب واقتادتهم الى مقرها بالمدينة، وذلك بعد ان رفض الطلاب قرار ادارة الجامعة باستئناف الدراسة ، ودخولهم فى اضراب عن الدراسة منذ يوم الاحد ، تضمانا مع الحراك الشعبى الذى يشهده البلاد ، ورفضا للوضع التعليمى الذى وصفوه بالاليم . 

واشار الى ان القوة تمركزت امام بوابة المجمع ، وظلت تلاحق وتطارد الطلاب.الجدير بالذكر ان ادارة جامعة دنقلا قد اعلنت استئناف الدراسة فى 31مارس الماضى.


ارتفع عدد المعتقلين بولاية غرب كردفان، فى اطار حملة جمع السلاح ،والقاء القبض على مطلوبين للسلطات فى جرائم سابقة ، والتى انطلقت بالولاية منذ اسبوعين ، ارتفع الى 28 شخصا حتى امس الاربعاء.

 وقال شهود عيان من الولاية ، ان القوة المشتركة اعتقلت يوم الثلاثاء 15شخصا، من منطقتى طيبة والمرة بابوزبد ليرتفع عدد المعتقلين بسجن ابوزبد الى 28 شخصا. 

واشاروا الى ان الحملة لم تسفر عن ضبط اى سلاح ،او القاء القبض على المطلوبين للسلطات من معتادى الاجرام.
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