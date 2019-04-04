وقال بايدن، في رسالة نشرها على تويتر، إن "العادات الاجتماعية تتغير. أفهم ذلك وسمعت ما قالته هؤلاء النساء".
وذكرت عدة نساء علناً في الأيام الأخيرة أن بايدن لمسهن في شكل غير لائق قبل عدة سنوات.
وتابع بايدن في رسالته: "السياسة بالنسبة لي كانت دوماً مرتبطة بالتواصل، لكنني سأكون أكثر حرصاً حيال احترام المساحة الشخصية في المستقبل"، مضيفاً: "هذه مسؤوليتي وسألبيها".
من جهتها، قالت النائبة السابقة عن ولاية نيفادا، لوسي فلوريس، الأسبوع الفائت، إن بايدن قبلها على رأسها على هامش مهرجان انتخابي في نيفادا.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يدافع: سأكون "أكثر حرصاً" مع النساء في المستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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