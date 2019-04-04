بايدن يدافع: سأكون "أكثر حرصاً" مع النساء في المستقبل

أكد نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، الذي يدرس الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مساء الأربعاء، أنه سيكون "أكثر حرصاً" في المستقبل بخصوص المساحة الشخصية، وذلك بعد تعرضه لانتقادات بشأن تصرفات غير لائقة مع نساء.

وقال بايدن، في رسالة نشرها على تويتر، إن "العادات الاجتماعية تتغير. أفهم ذلك وسمعت ما قالته هؤلاء النساء".

وذكرت عدة نساء علناً في الأيام الأخيرة أن بايدن لمسهن في شكل غير لائق قبل عدة سنوات.

وتابع بايدن في رسالته: "السياسة بالنسبة لي كانت دوماً مرتبطة بالتواصل، لكنني سأكون أكثر حرصاً حيال احترام المساحة الشخصية في المستقبل"، مضيفاً: "هذه مسؤوليتي وسألبيها".

من جهتها، قالت النائبة السابقة عن ولاية نيفادا، لوسي فلوريس، الأسبوع الفائت، إن بايدن قبلها على رأسها على هامش مهرجان انتخابي في نيفادا.