ترتيبات بالبنك الزراعي لشراء فائض القمح بالجزيرة

شارك الأستاذ الهندي الريح النور وزير الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة والمهندس عثمان سمساعة محافظ مشروع الجزيرة صباح اليوم بتفتيش الدبيبة ترعة عجبنا بالقسم الشمالي بمشروع الجزيرة في حصاد محصول القمح حيث عبر الوزير عن فخره وإعزازة بالإنتاج الكبير الذي تحقق بالإلتزام الصارم في تطبيق الحزم التقنية الموصى بها من هيئة البحوث الزراعية إضافة لجدية وحماس المزارعين.

وأعلن سيادته إلتزام الدولة بتوفير النقد اللازم عبر البنك الزراعي لشراء فائض القمح من المزارعين مشيرا الى الإهتمام الكبير الذي ظلت توليه قيادة الدولة العليا وحكومة الولاية لنهضة مشروع الجزيرة الذي يمثل خط الدفاع الأول لتأمين الغذاء لأهل السودان .