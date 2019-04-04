دعوات لمسيرات للقصر الرئاسي السوداني تطالب بتنحي البشير

دعا تجمع النقابات المهنية والقوى المعارضة المتحالفة معه اليوم الخميس، إلى انطلاق موكب للقصر الرئاسي من ثمانين نقطة بالعاصمة الخرطوم والولايات الأخرى، للمطالبة بتنحى الرئيس عمر البشير، تحت شعار الخبز والكرامة.

يأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه الحكومة السودانية من إجراءاتها الأمنية استعدادا لمليونية السبت التي دعا إليها التجمع.

ودعى حزب الأمة المعارض بقيادة الصادق المهدي يوم الثلاثاء الماضي، القوى المحركة للشارع السوداني وقوى المعارضة، لرفض أية محاولات لإعادة إنتاج النظام الحالي في الخرطوم، بما في ذلك الانقلاب العسكري ودعاهم لقصر مناشدتهم للجيش السوداني في حماية الشعب ومكتسباته وانحيازه للمطالب الشعبية كجزء من مهامه.

وأهاب حزب الأمة في بيان له، بجماهيره بشكل خاص وبعموم الشعب السوداني للمشاركة في مواكب 6 أبريل باعتبارها “فرض عين” وطالب المعارضة بالتوحد وبناء جبهه عريضة لتحقيق مطالب الشارع في إسقاط النظام.