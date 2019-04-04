يأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه الحكومة السودانية من إجراءاتها الأمنية استعدادا لمليونية السبت التي دعا إليها التجمع.
ودعى حزب الأمة المعارض بقيادة الصادق المهدي يوم الثلاثاء الماضي، القوى المحركة للشارع السوداني وقوى المعارضة، لرفض أية محاولات لإعادة إنتاج النظام الحالي في الخرطوم، بما في ذلك الانقلاب العسكري ودعاهم لقصر مناشدتهم للجيش السوداني في حماية الشعب ومكتسباته وانحيازه للمطالب الشعبية كجزء من مهامه.
وأهاب حزب الأمة في بيان له، بجماهيره بشكل خاص وبعموم الشعب السوداني للمشاركة في مواكب 6 أبريل باعتبارها “فرض عين” وطالب المعارضة بالتوحد وبناء جبهه عريضة لتحقيق مطالب الشارع في إسقاط النظام.
كانت هذه تفاصيل خبر دعوات لمسيرات للقصر الرئاسي السوداني تطالب بتنحي البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.