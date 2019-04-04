الخرطوم وجوبا تستعدان لفتح المعابر الحدودية

جدد النائب الأول للرئيس السوداني، عوض بن عوف، وزير الدفاع، حرص بلاده على أمن واستقرار جنوب السودان، وأمن على أهمية فتح المعابر بين البلدين، والإسراع في تهيئة البنى التحتية التي تمكّن السلطات المختصة بإدارة المعابر من مباشرة مهامها.

وشدّد بن عوف لدى استقباله، امس الأربعاء، مستشار رئيس جنوب السودان، توت قلواك، بحضور مدير جهاز الأمن بالجنوب وسفير جوبا لدى الخرطوم، على خدمة مواطني الدولتين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل حركة المواطنين، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وقدم المستشار قلواك شرحاً للأوضاع الأمنية والسياسية بجنوب السودان، ومسار تنفيذ اتفاقية سلام الجنوب.

وأكد حرصهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الاتفاقية لتعزيز فرص الأمن والاستقرار بالجنوب، كما نقل له تحيات وتهاني الفريق أول سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، وتمنياته له بالتوفيق والسداد.

