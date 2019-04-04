وقال غروشكو، في تعليق له للصحفيين بهذا الخصوص: "في النرويج، التي حررها الجيش الأحمر من الغزاة النازيين، احترق الكثيرون خجلاً أمس".
وكان ستولتنبرغ قد وضع، أمس الأربعاء، متحدثاً في الكونغرس الأمريكي، تنظيم "داعش" الإرهابي، بزعيم النازية أدولف هتلر والزعيم السوفيتي، جوزيف ستالين، في صف واحد.
ولفت إلى أن "الحرية لها أعداء، وينبغي احتواءهم"، مشيرا إلى أنه "إذا لم ينجح الردع ، فينبغي القتال — كان من المستحيل إيقاف هتلر عن طريق الاحتجاجات السلمية، ولم يكن ممكن إعاقة ستالين بالكلمات، ولا هزيمة "داعش" بالحوار".
وكان الجيش الأحمر بدأ، في أكتوبر 1944، بعملية عسكرية أدت إلى تحرير شمال النرويج من الغزاة النازيين واستقبلوا النرويجيين الجنود السوفييت بحفاوة وبصدر مفتوح بعد ما عاشوا تحت وطأة الاحتلال الألماني النازي منذ أبريل عام 1940. وانسحبت القوات السوفيتية من النرويج بعد انتهاء الحرب.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعلن موقفها من تصريحات ستولتنبرج عن ستالين وهتلر و"داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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