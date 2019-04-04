بيدرسن قد يشارك في محادثات "أستانا" حول سوريا

أعلن نائب وزير الخارجية الكازاخي، مختار تليوبيردي، أنه لا يستبعد مشاركة المبعوث الأممي الجديد الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، في مفاوضات أستانا حول سوريا.

وقال تليوبيردي للصحفيين، اليوم الخميس: "هذا يتوقف على الدول الضامنة، لكنني كنت مؤخرا في بروكسل في مؤتمر حول سوريا، نظمته الأمم المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، وقد أعرب المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا عن رغبته في المشاركة في عملية أستانا، وهو شيء ليس مستبعدا، بالطبع".

وأفادت وزارة الخارجية الكازاخية في وقت سابق، بأنه من المخطط إجراء الجولة الجديدة لمفاوضات أستانا حول سوريا في العاصمة الكازاخية نور سلطان (أستانا سابقا) في 25 و26 أبريل الجاري.

يذكر أن الخارجية الكازاخية قد أوضحت بعد تغيير اسم عاصمة البلاد من "أستانا" إلى "نور سلطان" في 20 مارس الماضي، أن مفاوضات أستانا بشأن سوريا ستحتفظ باسمها الأصلي رغم عقد الجولات القادمة لها في مدينة نور سلطان.