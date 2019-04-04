مدير جمارك مطار الخرطوم يلتقي بوفد من الانتربول

ضمن زيارته للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجهاز ذات الصلة وقف وفد من الإنتربول على مجهودات جمارك مطار الخرطوم في مجال مكافحة التهريب عامة والمخدرات . كما اكد العميد شرطة /طارق عبد الحميد محمد مدير جمارك مطار الخرطوم الاهتمام بانسياب الحركة الخدمية و التجارية وتسهيل الاجراءات الجمركية وتكملة الدورة المستندية والاجرائية بالمطار خدمة للمواطنين . وأضاف خلال لقائه وفد الانتربول برئاسة مسؤول دول شمال افريقيا بأن إدارة جمارك مطار الخرطوم تهدف للتنسيق لانسياب الحركة التجارية وتسهيل الاجراءات الجمركية و تشديد الرقابة منعاً للتهريب و تامين الاقتصاد بجانب الالتزام بالتعاون التام بين الجمارك والاجهزة المختصة فى اطار تقديم خدمة جمركية متطورة ومتميزة للمواطنين تختص بتنشيط وتسهيل التجارة على الركاب والموردين والمتعاملين مع الجمارك مضيفا ان اللقاء أمن على عقد اجتماعات دورية مع الأخوة بالانتربول لمزيد من احكام التعاون والتنسيق فى كافة الاشكال الذى يحقق رضاء المواطن ويؤدى الى تدوير العمل بالمطار مشيدا بالزيارة والتى ستنعكس ايجاباً علي دفع عجلة الامن والسلامة والتعاون وحماية الاقتصاد وأشاد الوفد بجهود جمارك مطار الخرطوم وذلك عقب وقوفهم علي العمل بالصالات والاجهزة الحديثة ووحدة الكلاب الشرطية ومعرض المضبوطات والسلسلة التعريفية لعمل الجمارك.

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