الوطني يشيد باللقاءات النوعية للشباب والطلاب والمراة

استمع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في إجتماعه مساء أمس برئاسة رئيسه المفوض مولانا احمد هارون الى تقارير اولية حول سير أعمال اللجان الاربع المختصة بتنزيل الورقة المفاهمية التي أجازها مجلس الشوري .

وأبان امين الاعلام د. ابراهيم الصديق في تصريحات عقب الإجتماع ان الورقة تتعلق بلجنة الإصلاح الحزبي والحوار السياسي واللجنة الإقتصادية الإعلامية .

واشار الي ان المكتب القيادي دخل في مداولات واسعة حول خلاصات اللجان والإجتماعات السابقة .

وقد ابدى المكتب القيادي بعض الملاحظات على المصفوفة التي قدمت إليه كما ناقش المكتب الوضع السياسي الراهن .

ودعا الي مزيد من الحوار مع القوى السياسية والمجتمعية ، كما اشاد المكتب باللقاءات النوعية للشباب والطلاب والمراة التي ستعقدفى وقت لاحق مما يؤكد ان حزب المؤتمر الوطني ماض في مسيرة الإصلاح والتغيير والبناء الجديد في المرحلة القادمة وشروطها ومراحلها .