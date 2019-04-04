رغم تعيينه بالرئاسة.. الصادق المهدي يناضل ضد "البشير" (تقرير)

في الأيام الماضية، أعلن الرئيس السوداني عمر البشير تعيين الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان، مساعدًا له، الأمر الذي أدى إلى توقع الكثير بأن ذلك القرار سيحد من معارضة "المهدي" للرئيس السوداني.

ولكن بعد أيام من تعيينه، شارك الصادق المهدي، زعيم أكبر حزب معارض في السودان، لأول مرة في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذُ 19 من شهر ديسمبر لعام 2018.

وظهر المهدي في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال مظاهرة شهدتها البلاد اليوم الجمعة، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.

وفي وقت مُبكر من شهر مارس الماضي، دعا المهدي الرئيس عمر البشير للتنحي، وأبدى استعداده للقاء ممثلي المعارضة للاتفاق على تفاصيل العبور نحو ما سماه ”النظام الجديد“.

كما حث حزب الأمة المعارض بقيادة الصادق المهدي القوى المحركة للشارع السوداني وقوى المعارضة , لرفض أية محاولات لإعادة إنتاج النظام الحالي في الخرطوم ,بما في ذلك الانقلاب العسكري ودعاهم لقصر مناشدتهم للجيش السوداني في حماية الشعب ومكتسباته وانحيازه للمطالب الشعبية كجزء من مهامه .

وأهاب حزب الأمة في بيان له بجماهيره بشكل خاص وبعموم الشعب السوداني للمشاركة في مواكب ستة أبريل باعتبارها "فرض عين " وطالب المعارضة بالتوحد وبناء جبهه عريضة لتحقيق مطالب الشارع في إسقاط النظام.

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و جدد رئيس حزب الامة القومي في السودان الصادق المهدى الأربعاء رفضه لحالة الطوارئ التي فرضها الرئيس عمر البشير واعتبرها مثيلة لغيرها من قوانين النظام الهادفة لتمكين الحاكم من الاستمرار في السلطة.

والقى المهدي الذي يقود تحالف (نداء السودان) كلمته في ورشة عقدها حزبه لمناقشة حالة الطوارئ التي فرضها البشير بعد اندلاع المظاهرات الشعبية المطالبة بإزاحته عن الحكم وإقامة حكم ديمقراطي في البلاد والتي لم تنجح الحكومة في ايقافها رغم فرض القوانين الاستثنائية

وقال المهدي "ما يعيشه السودان هو احتلال سياسي وهناك حكام يصدرون دساتير وقوانين يفترض ان تكون نابعة من ارادة الشعب. كل دستور نابع من ارادة الحاكم هو مجرد تعليمات وكذلك كل قانون لم يصدر من هيئة تشريعية منتخبة هو مجرد اوامر إدارية

وتابع " المهم الآن ان الشعب السوداني استيقظ بعد ثلاثين عام، واتحد لاسترداد حقوقه وان الوحدة يجب ان تكون لإقامة دستور نابع من ارادة الشعب وقانون نابع من ارادة تشريعية منتخبة وقضاء مستقل".

ورأى أن المشاركة والمسألة والشفافية وسيادة حكم القانون هي اساس الحكم في الاسلام مضافا اليها مبدأ العدالة الاجتماعية الذي يعتبر اضافة من الثورة التونسية.

وفي اشارة منه عدم وجود علاقة بين الاسلام وغياب الحكم الديمقراطي في الدول العربية الاسلامية أشار المهدي الى وجود نظام حكم ديمقراطي في الدول الاسلامية غير العربية من تركيا وإندونيسيا وماليزيا والسنغال ونيجيريا وأعرب عن آمله في ان يكون السودان قدوة لتصحيح هذا التخلف.