برمة ناصر: المعارضة فقدت الثقة في خطوات الحكومة لإصلاح أوضاع البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شدد نائب رئيس حزب الأمة القومي اللواء (م) فضل الله برمة ناصر، على أن المعارضة فقدت الثقة في خطوات الحكومة لإصلاح أوضاع البلاد، ونوه الى أنها لم تقدم أي جديد للمعارضة، مؤكداً أن القوى السياسية المعارضة حريصة لإيجاد مخرج سلمي لما تعيشه البلاد .

وقال ناصر: “الخيار المفتوح الوحيد أمامنا هو التغيير بالوسائل السلمية”، ووصف وزراء التشكيل الأخير بأنهم ليسوا بكفاءات بأي حال من الأحوال، وأضاف: “المعارضة وصلت لطريق مسدود، ولقناعة بأن الحوار مع الحكومة لا يجدي” .

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وأوضح أن حزب الأمة دفع بحزمة مبادرات للتغيير السلمي، لكن الحكومة لن تعرها اهتماماً، وشدد على أن الوضع الحالي يحتاج لتغيير بالوسائل السلمية، وقال: “إن المخرج الوحيد هو الجلوس لترتيبات التغيير والاستعداد لمرحلة جديدة للخروج من هذا المأزق، على أساس أن الوطن ملك للجميع” .

وقال ناصر إن التراكمات التي يعيشها السودان منذ (30) عاماً دفعت الشباب للخروج الى الشارع، ونوه الى أن الأزمات الحالية حقيقية ومستمرة وطالت جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية والمعيشية، وقال إنها جاءت نتيجة الإستيلاء على السلطة بطريقة غير مشروعة .

وتغييب إرادة الشعب السوداني في إدارة شأنه بطريقة غير مشروعة، وأضاف ناصر وبحسب صحيفة الصيحة: “نفسنا طويل وكلا من يريد التقليل من حزب الأمة زول حاسد”، ودعا الشعب السوداني لعدم “البكاء على اللبن المسكوب”، وإنما التفكير في حلول لإنقاذ البلاد من هذا المأزق دون خسائر .