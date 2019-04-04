أفضل 10 أفلام في تاريخ السينما الهندية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

الحقيقة التي لا يختلف عليها شخصان هي أن السينما الهندية لم تفشل أبدا في إعادة إحياء الماضي ونقل الجمهور مرة أخرى إلى أكثر من حقبة زمنية حتى بدون مساعدة آلة الزمن.

ونجحت الشاشة الكبيرة في بوليوود على مدار تاريخها في تجسيد الأحداث التاريخية المجيدة والشخصيات والأساطير من خلال ملاحم درامية، اخترنا لكم منها 10 أفلام تعتبر من أقوى ما صنعت بوليوود.

1- مغول الأعظم – 1960

إنه الفيلم الذي مهد الطريق لنوع جديد في صناعة أفلام بوليوود، وكان بمثابة الأول من نوعه، وأظهر “مغول الأعظم” من خلال قصة حب رائعة بين بادشاه أكبر وحبيبته أناركالي، وفي عام 2004 تم إعادة إصدار النسخة القديمة مما يؤكد شعبية الفيلم حتى بعد 4 عقود، والفيلم بطولة مادهوبالا وديليب كومار نجوم العصر الذهبي.

2- كرانتي – 1981

كان الفيلم بمثابة التجسيد الحي للمعركة، حيث صور العالم من خلال “كرانتي” خلال فترة الحكم الاستعماري في الهند، وأظهر “كرانتي” حقائق الأزمنة الاستعمارية دون إضفاء طابع رومانسي عليه.

ويشكل الفيلم واحدا من أفضل الألحان خلال السنوات الماضية، وحتى الآن يعرض في المناسبات الوطنية للهند لأن مشاهدته تعزز روح القومية والوطنية للجيل الجديد.

قدم الفيلم المخرج الكبير مانوج كومار وبطولة النجوم ديليب كومار، هيما ماليني وشاتروغان سينها.

3- الأرض – 1999

الجزء الثاني من ثلاثية ديبا ميهتا “الأرض” هي دراما رومانسية تم تعيينها خلال فترة التقسيم، ويمس الفيلم الدراما العميقة للتقسيم الهندي الباكستاني، وكيف تسبب في حدوث شقاق في الحياة اليومية لكل فرد من البلدين، والفيلم من بطولة النجم عامر خان ونانديتا داس.

4- لاجان – 2001

مصنف كواحد من أكثر الأفلام الهندية شعبية في جميع أنحاء العالم، “لاجان” هي قصة خيالية تم وضعها خلال الحكم البريطاني، وتم ترشيح الفيلم لبعض الجوائز العالمية، وكان بمثابة بداية ثورة بوليوود الفنية، وكان صورة حية لوحشية الاستعمار البريطاني، وأبطال الفيلم هم عامر خان، جراسي سينغ، وراشيل شيلي.

5- أسطورة بهجت سينغ – 2002

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يستند هذا الفيلم إلى مقاتل الحرية المجيد والمرموق بهجت سينغ وتم إنتاجه لتسليط الضوء على النضال من أجل الحرية، وكيف تخلى العظماء عن “اليوم من أجل غد الأمة”، وقدم شخصية بهجت سينغ اجاي ديفجن.

6- “ديفداس 2002

النسخة العظيمة من رواية شارات تشاندرا تشوتباداي، والتي تعتبر قصة مثيرة للحب والموت، ويعد من أهم أفلام بوليوود وأكثرها مشاهدة خاصة في الوطن العربي.

الفيلم يتميز بتركيبة متنوعة من الموسيقى والأضواء والرقص، وكذلك الحزن الذي جعل دموع كل مشاهد للفيلم تخرج من محبسها، وكان تعاونا بين النجوم شاروخان، أيشوريا راي، ومادهوري ديكسين.

7- “مانجال باندي” 2005

أحد الأسباب الكثيرة لمشاهدة “مانجال باندي” هو الأداء المثالي للبطل عامر خان، وتنقلنا هذه الملحمة التاريخية بآلة الزمن إلى عصر ما قبل الاستقلال في محاولة لجندي عادي يقوم بخطط ذكية لإشعال الثورة الأولى ضد الحكم البريطاني.

8- “جوده أكبر” 2008

من خلال قصة الحب السحرية والحساسة ومشاهد القتال الواقعية وكذلك الحبكة الدرامية المثالية عن الحب والمؤامرة، استطاع “جودا أكبر” تحقيق أعلى إيرادات في بوليوود لعام ٢٠٠٨ ولم يكسر الرقم إلا في عام ٢٠١٠، وتجسيد الثنائي هيثريك روشان وأيشوريا راي لأدوار جلال الدين وجودا أكبر كان اختيارا أكثر من رائع.

9- “باجيراو ماستاني” 2015

لا يوجد شيء يتمناه جماهير بوليوود أكثر من اجتماع الثلاثي رانفيير سينغ، ديبيكا بودكون وبيريانكا تشوبرا في فيلم واحد خاصة إن كان الفيلم تاريخيا رومانسيا.

رانفيير سينغ استطاع أن ينفرد بالقمة بين أبناء جيله بعد هذا الفيلم، خاصة بعد الأداء المبهر والجوائز العديدة والإيرادات، الفيلم يمتاز بالحماس وإظهار أن الحب هو القاهر الوحيد لأي حروب أو حتى أشجع المقاتلين والملوك.

10- بادمافاتي – 2018

يعتبر آخر الأفلام في القائمة وكذلك أحدثها وتدور أحداثه حول الملك المغولي الشهير علاء الدين خليجي، وكيف قام بتدمير ولاية راجبوت الهندية بعدما وقع في حب زوجة حاكمها، الفيلم هو أعلى إيرادات ٢٠١٨، وحصد أبطال الفيلم الثلاثة ديبيكا بودكون، شاهيد كابور و رانفيير سينغ أكثر من ١٢ جائزة عن أدوارهم.