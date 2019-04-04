شركات الإنتاج الوطنية توقف بيع السكر إلى السوق المحلي

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الخليج 365:
أوقفت شركات إنتاج السكر الوطنية بيع السكر إلى السوق المحلي أمس بامر من وزارة الصناعة والتجارة.
وقالت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الخميس” إنّ شركات السكّر كان من المفترض أن تبدأ في البيع بالسعر الذي تمّ الاتفاق عليه مع وزير التجارة والصناعة في الاجتماع المشترك أول أمس بواقع”1650″ جنيهًا للجوال زنة”50″ كيلو، لكنها تفاجأت بتعميم وصلها من وزير التجارة أمس بالتوقف عن البيع إلى حين إشعار آخر.
وتوقع مصدر بالغرفة التجارية للصحيفة أنّ يؤدي هذا القرار إلى المزيد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، مشيرًا إلى أنه ليس في صالح المواطن.
وقالت المصدر لـ”الانتباهة” إن الحكومة ترتكب خطأ فادحًا بقرار توجيه المصانع إدخال الكميات المنتجة إلى مخازنها في مثل هذا الظرف الاقتصادي الصعب.
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