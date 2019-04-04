نافع علي نافع يقلل من دعوة تجمع المهنيين لمليونية 6 أبريل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قلل القيادي بحزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع من دعوة تجمع المهنيين لمليونية”6″ أبريل،وأنها ستكون نهاية لنظام الانقاذ.
وسخر نافع قائلا” اليوم كم في شهر ما عندكم صبر كلها يومين وح تشوفو المسيرة قدر شنو ما تستعجلوا”.
وقال نافع علي نافع في تصريحات لصحيفة مصادر الصادرة اليوم”الخميس” إن تجمع المهنيين يعتقد أن هذه الدعوات ستجني إليهم ثماراً، مشيرًا إلى أنّ حزبه يعتقد أنّ الحوار هو البديل والمقصد الوحيد الذي يمكن أنّ يحقق التوافق والتعايش والقناعة بالديمقراطية بدلاً عن محاولات الصعود للحكم بتزوير إرادة الجماهير.
وحول ما أثير عبر وسائط التواصل الاجتماعي عن طرح الوطني لأسماء لرئاسة الوطني بديلة لرئيس الحزب المشير عمر البشير نفى نافع وجود ترشيحات من الوطني.
وزاد” أنا ما سمعت بيها ولا شفت القائمة”.
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