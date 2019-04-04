الفاتح عز الدين: رسالتي بقطع الرؤوس حال عدم توقف الاحتجاجات كنت أقصد بها جهات معينة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس البرلمان السابق ورئيس مجلس شورى الحركة الإسلامية، الفاتح عز الدين إن الأزمات الثلاث التي يواجهها السودان في توفير الخبز والوقود والنقود سببها مشكلة إدارية في المقام الأول، موضحًا أنّ القضايا التي خرج من أجلها المواطنون قضايا موجعة.

وأضاف” هذه الأزمة بدأت بتعبير سلمي وأرسلت رسالة للدولة، فالشباب الذين خرجوا كانوا يريدون أن يكونوا مثل فرنسا أو تركيا أو ماليزيا والفرصة أمامهم متاحة والدولة انتبهت إليهم”.

وأشار عز الدين في تصريحات لصحيفة المجهر السياسي الصادرة اليوم”الخميس” إلى أن الاحتجاجات عن الأزمات الاقتصادية والتعبير عنها كان ملفتًا وكان مفاجأة.

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وزاد” المشاكل الاقتصادية ما زالت حتى يومنا هذا، ولكن لو كانت الإدارة قدرتها عالية على الحركة كان ممكن أن نتجاوز المشكلة، وإلى يومنا هذا مطلوب تسريع الخطوات في ما يتعلق بالمشكلة الاقتصادية، فالبلد فيها هير كبير، وحينما يكون الخريف ممتازًا ما بتكون عندنا مشكلة فإنتاجيتنا العام الماضي كانت أفضل عن خمسين عامًا مضت”.

وأكّد عز الدين بأنه لا يوجد صراع داخلي، وقال” لكن من وثيقة الإصلاح في 2013 ترجّل قيادات وأفسحوا الطريق للتغير وللشباب واضطلعوا بدورهم وبدأ الحديث مبكرًا عن تعاقب الأجيال الذي لابد أن يتم وهذا أمر طبيعي ويجب أن تتاح الفرصة لعقول قادرة على العطاء.

وحول رسالته بقطع الرؤوس حال عدم توقف الاحتجاجات خلال أسبوع، رد الفاتح عز الدين، موضحًا” أنا أعتبر التعبير السلمي مهمًا وأنا كنت أقصد جهات معينة، وليس هذا الشعب، ولا هؤلاء الشباب، ولكن أرى أن الحرية لها حدود ولها ضوابط لحماية كل الأطراف وهذا هو المطلوب لا أكثر ولا أقل”.