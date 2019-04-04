النجم الساحلي يفتح ملف مواجهة الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أجرى النجم الساحلي، اليوم الأربعاء، حصته التدريبية الأولى في إطار الاستعداد للمباراة المهمة التي ستجمعه يوم الأحد المقبل، بالهلال السوداني، لحساب ذهاب الدور ربع النهائي بكأس الكونفدرالية. وحضر التدريبات كل اللاعبين بمن فيهم العناصر التي شاركت أمس الثلاثاء، في المباراة المؤجلة لحساب الجولة 15 للدوري التونسي، والتي فاز بها فريق جوهرة الساحل على اتحاد بن قردان بثنائية نظيفة. من جهة أخرى، سيحل طاقم تحكيم مباراة النجم والهلال السوداني، يوم غد الجمعة ، بسوسة. ويتكون طاقم التحكيم المغربي من رضوان جيد (حكم ساحة)، وتحسين ارتاد (مساعد أول)، ومصطفى اكاركاد (مساعد ثان)، في حين أن سيكون المراقب جزائريا، وهو محمد قوتي.