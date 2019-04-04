اماقولك في قطبي ياحسين؟

خاص الخليج 365:

بعد الضجة الكبرى التي إثارتها كلمات حسين خوجلي واستغزازه لقطاع كبير جدا من الشعب ووصفه لهم بالجرذان قامت الدنيا عليه وقال عنه الكثيرون مافيه وما ليس فيه وهو يستحق كثيرا مما قيل فيه مع التأكيد علي عدم قبولنا بكل ماقيل طبعا، المعارضة ردت على حسين وبعض الإسلاميين انتقدوا كلامه الغير لائق بحق المحتجين المطالبين باسقاط الرئيس ولكن هناك بعض الإسلاميين أطلقوا أعيرة شديدة الدقة محكمة التصويب وكانت موجهة لحزبهم بشكل مباشر وهم وان لم يسموا حسين باسمه ولم يقولوا انه قال كذا أو كذا أو أن كلامه هنا خطأ أو صواب لكن المتفحص لكلامهم يلحظ وكانهم لم يريدوا به غير حسين وان لم يسموه ، مع ان الانتقاد تناول الحزب بل فيهم من مسح به الارض .

من هؤلاء الدكتور قطبي المهدي – ولانحتاج الى التعريف به – وقد تحدث الى الزميلة الجريدة وبعض كلامه كأنه موجه الى حسين خوجلي ، وسنقف قليلا مع بعض كلماته مع تعليق صغير بحسب مقتضي الحال .

قال قطبي ” إن عضوية الوطني في حالة صدمة شديدة، وبين يوم وليلة وجدوا أنفسهم خارج الدولة لأن الرئيس تخلى عنهم.

وأضاف: “عضوية الوطني فوجئت بذلك وهي الآن في حالة حيرة تامة ما عارفين يمشوا وين”.

ويمكننا القول إن هذا الكلام كاف لوصف حالة الهذيان التي اعترت حسين خوجلي وجعلته يتفوه بساقط القول هذا. وايضا هي وصف لحالة العضوية في القيادة والقاعدة على السواء مما يؤكد المقولة الثابتة ان اي حزب سياسي قام في ظل ورعاية وكنف نظام شمولي فإنه حتما سيذهب كما يذهب الزبد وليس له وجود حقيقي في الشارع وان كثرت عضويته وكان الزخم عاليا وصوتهم مسموعا لان هذا ناتج عن تقويهم بالسلطة ليس إلا ، وحال المؤتمر الوطني اليوم شبيه بحال الاتحادي الاشتراكي ايام احتضار نظام نميري ومع سقوطه سقط الحزب الذي ملأ الدنيا ضجيجا وشغل الناس وهاهو المؤتمر الوطني الان يحتضر والرئيس البشير لما يسقط بعد فما قولك ياحسين في قطبي وقوله ؟ وهل هو من ضمن ال 98% رغم كلامه الجارح هذا ؟ اجب يا استاذ فالناس في انتظارك .

وقال قطبي :

(المعارضة منظمة جداً ومستغلة للوضع وهي في وضع هجومي والإسلاميون عاجزون عن الدفاع عن أنفسهم).

اذن ياحسين ال 2% هم الاقوى بشهادة قطبي أم أنه من الجرذان ؟ هل تضعه مع الخطيب والدقير ام من ضمن التيار الإسلامي العريض ؟ وان كان هو من الإسلاميين الذين تعول عليهم في كسح الجرذان فابحث لك عن خطاب اخر وخطة اخرى أو اذهب حيث شئت.

وقال قطبي :

“في السابق كانت الحركة الاسلامية مستعدة أن تنزل 2 مليون شخص في لحظة لأنها كانت مسيطرة على الشارع، لكن الآن الشارع بيد المعارضة.. وعضوية الوطني في حيرة من أمرها فلاهم حكومة حتى يدافعوا عنها، ولا هم معارضة حتى ينضموا للمعارضة في الشارع”.

اسمع إلى هذا الكلام ياحسين وقل لنا ما ردك عليه؟

اقرار دكتور قطبي بحدوث تغييرات في مقدرة الاسلاميين على تحريك الشارع يعني كذب التقسيم الى 98% و 2% وما قولك ياحسين ان قيل لك أن الأمر يبدو بعكس تصويرك ؟ وماقولك ان تبين لك انكم لستم 2% كما يقول البعض لكنكم حتما جزما لستم 98% كما ادعيت فماذا تقول ؟ هل تضع نفسك مع الجرذان ؟

نكتفي بهذا اليسير وليت آخرين يستطيعوا التوسع في التحليلات ويعرضوا علينا قراءتهم لحديث دكتور قطبي وموقف حسين خوجلي.