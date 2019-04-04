مواقف عراقية خاطئة .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جدل مكثف اكتنف الساحة العراقية في اليومين الماضيين على خلفية تصريحات متزامنة ومتشابهة صدرت عن رئيسي الجمهورية والبرلمان بخصوص تواجد القوات الأمريكية في العراق .

تصريح صحفي لرئيس البرلمان السيد محمد الحلبوسي ادلي به على هامش زيارته لامريكا مفاده سحب مقترحات القوانين التي اقترحتها الكتل النيابية حول إصدار قانون يحد من وجود القوات الأمريكية في العراق مؤكدا أن سحبها أو تقييد تحركها يصب في مصلحة الإرهابيين ، ويجعل التصدي لهم ناقصا.

رئيس الجمهورية السيد برهم صالح وخلال مشاركته في القمة العربية بتونس قال للصحافة أن توافقا تم بين الرئاسات الثلاث حول إبقاء القوات الأمريكية في العراق بغرض محاربة تنظيم داعش والمساعدة في القضاء كليا على الإرهاب .

تصريحان خطيران جدا لايمكن الصمت عنهما أو القول إنه شأن عراقي خاص يهم العراقيين وحدهم ، فالعراق دولة هامة ولها مكانة خاصة في نفوس العرب والمسلمين جميعا ويريدون لها الرخاء والاستقرار والعيش الكريم ، إضافة إلى أن القوات الأمريكية لم تحمل خيرا الى مكان حلت فيه فهي نذير شؤم حيث ما نزلت واستقر بها النوى ، ولايخفي على الإخوة العراقيين الخبث الأمريكي وسوء الطوية والبعد بشكل كامل عن الحقيقة في ادعائهم محاربة داعش فهم باعترافاتهم من أنشأ داعش ودعمها وعارض القضاء عليها في سوريا ولبنان والعراق وهم من قدم لها التسهيلات وحماها من حملات عسكرية منظمة جابهتها خصوصا في العراق وسوريا ، وهذه الأحداث ليست من الماضي وانما وقائع عايشها الناس حية في هذا الزمن فكيف تنطلي فرية محاربة امريكا للارهاب على العراقيين وليس عموم الشعب بل القيادة العليا ويتبني اثتان من الرئاسات الثلاث مقولة أن لامريكا فضل في هزيمة داعش وان بقاءها في العراق سوف يسهم في تأمين بلادهم .

ليعلم احبابنا في العراق أن القوات الأمريكية ليست قوات تأمين باي حال من الأحوال وانما هي قوات فتنة وإثارة ، وأنها تشكل خطراً عليهم وليست ضمانة لحمايتهم ولن تهدأ بلادهم ويعمها الأمان والقوات الأمريكية بينهم .