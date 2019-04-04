أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس وفقاً لبنك السودان المركزي على النحو التالي الدولار 47.5000 47.7375 47.6188 الين الياباني 0.4264 0.4285 0.4275 الجنيه الاسترليني 62.5906 62.9036 62.7471 الفرنك السويسري 47.6043 47.8423 47.7233 الدولار الكندي 35.5715 35.7494 35.6604 كرونة السويدية 5.1284 5.1540 5.1412 الكرونة النرويجية 5.5412 5.5689 5.5551 الكرون الدنماركي 7.1553 7.1911 7.1732 الدينار الكويتي Advertisements 155.0767 155.8521 155.4644 الريال السعودي 12.6663 12.7296 12.6980 الدرهم الاماراتي 12.9333 12.9980 12.9656 الريال القطري 13.0448 13.1100 13.0774 الدينار البحريني 125.9613 126.5911 126.2762 ريال عماني 123.3766 123.9935 123.6850 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 64.5806 64.9230 64.7518 الدولار الحسابي (مصر) 3.4306 3.4725 3.4515 اليورو 53.4142 53.6813 53.5478

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