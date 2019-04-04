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أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس وفقاً لبنك السودان المركزي على النحو التالي

الدولار

47.5000

47.7375

47.6188

الين الياباني

0.4264

0.4285

0.4275

الجنيه الاسترليني

62.5906

62.9036

62.7471

الفرنك السويسري

 

47.6043

47.8423

47.7233

الدولار الكندي

 

35.5715

35.7494

35.6604

كرونة السويدية

5.1284

5.1540

5.1412

الكرونة النرويجية

5.5412

5.5689

5.5551

الكرون الدنماركي

7.1553

7.1911

7.1732

الدينار الكويتي

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155.0767

155.8521

155.4644

الريال السعودي

12.6663

12.7296

12.6980

الدرهم الاماراتي

12.9333

12.9980

12.9656

الريال القطري

13.0448

13.1100

13.0774

الدينار البحريني

125.9613

126.5911

126.2762

ريال عماني

123.3766

123.9935

123.6850

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

64.5806

64.9230

64.7518

الدولار الحسابي (مصر)

3.4306

3.4725

3.4515

اليورو

53.4142

53.6813

53.5478

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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