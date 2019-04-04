أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس وفقاً لبنك السودان المركزي على النحو التالي
الدولار
47.5000
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4264
0.4285
0.4275
الجنيه الاسترليني
62.5906
62.9036
62.7471
الفرنك السويسري
47.6043
47.8423
47.7233
الدولار الكندي
35.5715
35.7494
35.6604
كرونة السويدية
5.1284
5.1540
5.1412
الكرونة النرويجية
5.5412
5.5689
5.5551
الكرون الدنماركي
7.1553
7.1911
7.1732
الدينار الكويتي
155.0767
155.8521
155.4644
الريال السعودي
12.6663
12.7296
12.6980
الدرهم الاماراتي
12.9333
12.9980
12.9656
الريال القطري
13.0448
13.1100
13.0774
الدينار البحريني
125.9613
126.5911
126.2762
ريال عماني
123.3766
123.9935
123.6850
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.5806
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4306
3.4725
3.4515
اليورو
53.4142
53.6813
53.5478
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