البنك الزراعي يرتب لشراء فائض القمح بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شارك الأستاذ الهندي الريح النور وزير الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة والمهندس عثمان سمساعة محافظ مشروع الجزيرة صباح اليوم بتفتيش الدبيبة ترعة عجبنا بالقسم الشمالي بمشروع الجزيرة في حصاد محصول القمح حيث عبر الوزير عن فخره وإعزازة بالإنتاج الكبير الذي تحقق بالإلتزام الصارم في تطبيق الحزم التقنية الموصى بها من هيئة البحوث الزراعية إضافة لجدية وحماس المزارعين.

وأعلن سيادته إلتزام الدولة بتوفير النقد اللازم عبر البنك الزراعي لشراء فائض القمح من المزارعين مشيرا الى الإهتمام الكبير الذي ظلت توليه قيادة الدولة العليا وحكومة الولاية لنهضة مشروع الجزيرة الذي يمثل خط الدفاع الأول لتأمين الغذاء لأهل السودان .

من جانبه أعلن محافظ المشروع عن إكتمال الترتيبات بالبنك الزراعي وتوفير السيولة النقدية لشراء الفائض من القمح ، داعيا قطاعات المزارعين لضرورة تسليمهم القمح في الوقت المحدد كما وجه إدارة الغيط بمتابعة عمليات الحصاد والبدء فوراً في التحضير للموسم الزراعي الجديد .

فيما أعلن المهندس مصطفي إبراهيم مدير الإدارة الزراعية بالمشروع أن متوسط إنتاج الفدان لهذا الموسم 14 جوال قمح زنة مائة كيلو وقال أن هذا الانتاج لم ياتي من فراغ وانما نتيجة التخطيط السليم للموسم الزراعي وإلتزام الدّولة بتوفير الجازولين لمقابلة إحتياجات الحصاد وتوقع الفراغ من حصاد القمح خلال الأسبوع الثالث من أبريل الحالي .